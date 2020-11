¡Alegría total! Encuentran a Fausto Newall, esposo de caleña desaparecido en Providencia

Hay felicidad en Cali y la isla de Providencia por la aparición de Fausto Newall Watson, un pescador de la isla de quien no se tenía noticias desde que el huracán Iota devastó todo a su paso en el mar Caribe.

El hombre era buscado por su esposa caleña y su hija de 9 años con quien vivía en la paradisiaca isla, pero que días anteriores a la tragedia tuvieron que viajar a San Andrés por diligencias personales.

Desde el paso de Iota su familia no tenía conocimiento de su paradero por lo que se emprendió una ardua búsqueda para encontrarlo.

“Se tenía como muy mal presentimientos porque estaba muy fuerte la tormenta, se perdió comunicación, no se sabe nada en este momento de él”, dijo Johana Quintero, cuñada del hombre hace dos días en medio del desespero.

Desde entonces, los intentos por una línea de señal con la isla no cesaron. Una y otra vez, los familiares acudieron a personas en San Andrés, en los medios de comunicación, hasta el mismo presidente Iván Duque acudió a priorizar su búsqueda.

En una misión de búsqueda en medio de labores periodísticas, realizado Uriel Rodríguez enviado especial de BLU Radio, lo primero que halló después de preguntar casa por casa, fue la vivienda de su mamá.

En ese lugar, Leodán Newall, hermano de Fausto, con la vivienda destruida, contó que están bien, sanos y salvos, con la energía de haber sobrevivido.

Fausto está montado aquí en su camión; él lleva carga aquí y allá (...) Señorita Quintero, Fausto está bien. ¿Ok? relató el hermano del hombre.

Minutos después, en medio del recorrido que hacía el periodista Rodríguez en una motocicleta, encontró el camión donde estaba Fausto.

El hombre había estado algo enojado por una noticia falsa que circulaba en la que se hablaba de su supuesta muerte. Segundos después, sólo pidió enviar un mensaje de buena salud.

“Fue una noticia falsa que me montaron, que no me parece Justo, pero de todos modos, gracias a Dios todavía sigo vivo. Y gracias cuñada, suegro, todos los que estaban pendientes de mí, muchas gracias”, dijo Fausto en un mensaje enviado a sus familiares.

Johana Quintero, también corresponsal de BLU Radio, pero en la ciudad de Cali, y quien lideró la búsqueda sin cansancio, relató cómo fue la tarea y expresó su alegría.

“Gracias, gracias, no sé cómo agradecer, se acabó esta angustia, esta incertidumbre, se acabó este dolor, se acabó esta pesadilla”, dijo Johana.

