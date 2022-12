“Antes que el toro me preocupa el ser humano, debemos generar empleo”: Armitage

El Alcalde de Cali, Maurice Armitage manifestó que no está de acuerdo en acabar con el espectáculo taurino debido a la gran cantidad de empleos que se generan gracias a esta actividad, principalmente durante las fiestas de fin de año. Aseguró que respeta la labor de los defensores de los derechos de animales pero que hoy Cali tiene una necesidad apremiante de generar empleo.

Publicidad

“Yo de muchacho fui acomodador y vendí papitas en la plaza de toros. Los espectáculos producen empleo, Cali está en una situación donde nosotros tenemos que generar ingresos para la gente, yo no quiero discutir la parte del animalismo, yo quiero discutir la parte del empleo, la ciudad necesita espectáculos para atraer turistas, tiene que haber trabajo para los taxistas, para los que venden comestibles”, sostuvo Armitage.

Agregó el mandatario que “es mucha la gente que vive del toro y me preocupa que de un momento a otro digamos no porque no vamos a matar los ocho toros que los hemos visto matar toda la vida, respeto la posición de los animalistas pero me preocupa primero el ser humano, antes que el toro me preocupa el ser humano y yo creo que en Cali es importante que sigamos generando empleo”.

Publicidad

Como era de esperarse estas palabras del alcalde no han caído bien entre los defensores de animales. Liliana Ossa, directora de Paz Animal, calificó como desafortunadas las declaraciones del Armitage y dijo que su discurso promueve la violencia.

Publicidad

“Por qué no le preguntan más bien al alcalde que si le gustaría que sus hijos o las personas que ama estuvieran en el lugar de un toro, por eso está ciudad es tan violenta, porque si un alcalde tiene una manifestación lingüística que le pueda sostener una cosa tan inmoral, aquí puede suceder cualquier cosa”, expresó Ossa.

Por su parte, Ricardo Caicedo, quien es el representante legal de la Fundación Defensa Animal Cali, indicó que no comparte la tesis del alcalde cuando dice que el espectáculo taurino genera gran cantidad de empleos. Señaló que hay que pensar en buscar otras alternativas de entretenimiento que sí impulsen el mercado laboral de la ciudad.

Publicidad

“Si el lugar se emplea para otro tipo de espectáculos se va seguir generando empleo. Lo que estamos diciendo es simplemente reemplazar el espectáculo, quitar al animal y ese tipo de acciones extremistas, yo creo que otro tipo de actividades pueden generar los mismos ingresos”, dijo Caicedo.

Publicidad

El próximo 25 de septiembre, organizaciones defensoras de animales caleñas participarán de una movilización nacional que se realizará en Bogotá en rechazo a las corridas de toros.