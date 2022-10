Aplazan regreso del Deportivo Cali a su estadio en Palmaseca

Luego de la última reunión de la Comisión de Fútbol de la región, que la componen la Policía, el Deportivo Cali y Gestión del Riesgo de Palmira, se llegó a la conclusión de que este fin de semana, nuevamente, el conjunto azucarero jugará en el estadio Pascual Guerrero, ya que las obras del estadio de Palmaseca aún no están terminadas, lo cual pone en riesgo a los asistentes para el juego ante Cortulua de este sábado 18 de febrero a las 4:00 p.m. por la fecha cuatro de la Liga Águila.

Publicidad

Jairo Ortega Samboní, alcalde de Palmira, aseguró a Blu Radio que "las salidas de emergencia y señalización no están terminadas, por lo que no se puede aprobar el ingreso de público a Palmaseca".

El mandatario agregó que el Deportivo Cali confirmó que antes de finalizar el mes de febrero entregará las obras inconclusas, para regresar a su estadio para la Copa Sudamericana, en la que empezarán competencias el 28 de febrero ante Sportivo Luqueño.