Atentan contra el gobernador indígena del cabildo de la Universidad del Valle

Luis Alberto Ussa, gobernador del Cabildo indígena de la Universidad Del Valle , le contó a Blu Radio los momentos de angustia que tuvo que vivir el pasado 6 de julio el atentado que sufrió y el miedo por estar al borde la muerte.

Los hechos ocurrieron luego de salir de una reunión en una casa en el barrio Meléndez , sur de Cali, cuando desconocidos en una moto lo abordaron de manera violenta y lo amenizaron con arma de fuego.

"Iba saliendo de la casa, llegaron dos tipos me señalaron con una pistola y me dijeron que me estaban esperando y además que estaban haciendo limpieza a los que se hacían llamar lideres petristas", dijo Luis Alberto Ussa, gobernador del Cabildo indígena de la universidad Del Valle.

Luis Alberto, quien también es estudiante de dos programas en la Universidad del Valle, afirmó que estas amenazas se deben a que, posiblemente, días antes había estado en una reunió con la vicepresidenta Francia Márquez .

"Todos tenemos derecho a pensar diferente y eso debe ser respetado, pido a las autoridades que me ayuden con mi caso, realmente es preocupante", indicó el líder indígena.

Desde la Fiscalía también se pronunciaron frente a estos hechos y afirmaron que ya se activó la ruta de atención para brindarle la seguridad al estudiante y gobernador del cabildo indígena.

