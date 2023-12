Bomberos de Cali atendieron siete incendios durante celebración del Día de las Velitas

Siete incendios estructurales se registraron en la tradicional celebración del Día de las Velitas en Cali. Las emergencias se produjeron producto de la manipulación del fuego e, incluso, por la instalación de algunos elementos navideños y el uso inadecuado de la pólvora .

La mayoría de los casos reportados se presentaron entre las 7:00 y 11:00 de la noche, mientras las familias caleñas celebraban la festividad en sus hogares.

"Debemos ser muy juiciosos en no dejar velas encendidas sin supervisión, hay que tener aparatos eléctricos en buen estado y desconectarlos cuando no estén en uso. La iluminación de las casas debemos desconectarla en la noche, porque en esas horas no hay supervisión. Se recomienda no dejar objetos inflamables en fuentes de calor y ojalá se instalen detectores de humo para prevenir incendios", dijo el sargento Luis Alfredo Jordan, coordinador de emergencias división norte bomberos de Cali .

Uno de los incendios de mayores proporciones ocurrió en un edificio del barrio Villa Luz, de la comuna 21, que dejó daños en un 70% en uno de los dormitorios. La emergencia fue atendida con dos máquinas extintoras y una máquina bomba.

"Este incendio era en una edificación de tres pisos, hubo pérdidas importantes, las condiciones se controlaron y el incendio fue controlado. Afortunadamente, en los incendios de las últimas horas no hubo lesionados ni muertos que lamentar", señaló Jordan.

La instalación de un pesebre en una casa del barrio nueva floresta también produjo una emergencia. Asimismo, se atendió un incendio estructural que se registró en la vía al mar en el sector El Tablazo. Otro de los casos se registró al interior de un local comercial en el centro de Cali, donde bomberos lograron controlar el fuego.

