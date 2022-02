Boxeador denunció que fue víctima de reclutamiento ilegal por parte del Ejército Nacional

Seis denuncias han presentado organizaciones de derechos humanos por el presunto reclutamiento irregular de jóvenes en el Valle del Cauca por parte del Ejército.

Anderson Anacona, deportista de la Liga del Boxeo del Valle es uno de los jóvenes que denuncia que en la zona de reclutamiento del Ejército en Cali, intentaron obligarlo a incorporarse cuando fue a tramitar su libreta militar.

“Cuando yo entre no me dejaron salir más, yo tenía la camiseta de la Liga del Valle puesta y les decía que yo era deportista, me toco llamar a mi tía que me llevara los papeles para demostrarles, les dije que no me cortaran el cabello porque no quería estar ahí”, confirmó Anacona.

El Ejército se pronunció sobre este caso y afirmaron que el boxeador cumplió el proceso de incorporación, pero luego cambio de decisión.

“Si hay algún procedimiento que se hizo como no debía, ya están abiertas las investigaciones y se apertura la investigación disciplinaria con el fin de establecer si hubo alguna responsabilidad”, aseguró el coronel Andrés Ortiz, comandante Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.° 3.

En otras ciudades del Valle del Cauca, como Buga, se han presentado denuncias similares.

