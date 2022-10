Caen en Calima, El Darién, dos integrantes de banda que extorsionaba a comerciantes

Tropas del Gaula Militar Valle, junto a la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en flagrancia de dos hombres justo en el momento en el que recibían la suma de 15 millones de pesos de un comerciante del municipio de Calima, El Darién, en el Valle del Cauca, los cuales serían producto de una extorsión.

La captura

"Capturamos a estos dos sujetos en el momento que estaban cobrando 15 millones de pesos a un comerciante que venían extorsionando desde hace varios días , por eso invitamos a que la comunidad siempre denuncie", dijo el coronel Mardoqueo Pérez, Segundo comandante de la Tercera Brigada del Ejército.

¿Quiénes son los capturados?

Gracias a las labores de inteligencia militar y a la oportuna denuncia del comerciantes los dos capturados, presuntos integrantes de un grupo delincuencial organizado, fueron capturados.

¿Cómo delinquían?

Sobre su accionar delictivo se conoció, por parte de las autoridades en Valle que se concentraba en el centro y norte del departamento del Valle del Cauca y venían presionando al comerciante a pagar esta importante suma de dinero a cambio de respetar su integridad personal.

Durante la operación se incautaron dos celulares y el dinero producto de la extorsión. Sobre los capturados se conoció que ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, igual que el material incautado con ellos.

Otros casos de extorsión en el país

Un comerciante de Bogotá que ha venido siendo extorsionado durante los últimos 20 días, fue contactado por su extorsionista mientras explicaba su angustiosa y riesgosa situación para un informe de Noticias Caracol .

"Usted coloca de su parte y no lo molestamos más. No va a recibir llamada de más nadie amenazándolo, ni nada. Para que usted sepa, nosotros somos unos tipos, no unos niños", le dijo el extorsionista a la víctima en plena entrevista.

"Nosotros queremos que el patrón vea que usted está interesado", prosiguió, antes de pedirle diez millones de pesos consignados vía Nequi al comerciante.

Otro caso de extorsión fue en el que los delincuentes exigían hasta 50 millones a otro comerciantes. Al no acceder a hacer el pago, los atacaron desde un carro con diez impactos de bala, seis de ellos terminaron en una ventana de su casa: "Al ver que ellos no pagaron, vinieron y balearon la casa", contaron

