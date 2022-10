Caleña de 40 años fue asesinada en Ecuador a manos de su pareja sentimental

María Fernanda Rojas Salazar, de 40 años, nacida en Cali, miembro de la comunidad Lgtbi y quien vivía en el Distrito de Aguablanca, fue la mujer que murió a manos de su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en la localidad de Quevedo, una ciudad que queda en el centro de Ecuador.

Según cuentan sus familiares y algunos diarios que han registrado esta noticia, María Fernanda recibió dos impactos de arma de fuego propinados por su compañera, de 35 años, en hechos que aún están por establecer por las autoridades de ese país.

La familia de María Fernanda Rojas, que vive en el barrio Laureano Gómez, en el oriente de Cali, se enteró de su muerte porque la hermana de la agresora les avisó vía telefónica este hecho.

Juliana Andrea Millán es la sobrina de María Fernanda, y contó detalles del caso. “Ella tenía la visa de turista y apenas había vuelto a viajar en enero, ella tenía una pareja ecuatoriana, pero ellas ya venían con problemas desde hace algún tiempo porque ella la agredía y era obsesionada con mi tía. Nos llamó la hermana de la mujer que agredió a mi tía a decirnos que la habían matado, sin embargo, nosotros no teníamos nada seguro y ya después de seis horas nos confirmaron que le habían pegado un disparo”, sostuvo.

María Fernanda trabajaba vendiendo comidas típicas en Cali, pero decidió ir a Ecuador a buscar un mejor futuro para ella y para su hijo de 15 años quien permanecía en la capital del Valle mientras ella trabajaba en un restaurante en el vecino país.

Desde hace ocho meses sostenía una relación sentimental con la mujer que la asesinó, marcada por constantes hechos de abuso. Dice Juliana que dos días antes de morir, María Fernanda le había dicho a su hijo que tenía planeado escapar porque ya no aguantaba más violencia en su contra.

“Ella trabajaba en un restaurante como cocinera y su pareja la vigilaba todo el día mientras trabajaba, le pegaba y hace poco nos enteramos que tenía un dolor de oído y fue por un golpe que esta mujer le había dado. Ella habló con el hijo la última vez que se conectó al Whatsapp y le dijo que ya no se aguantaba más a su pareja y que ella se iba a ir pero no quería que nadie se diera cuenta”, contó Millán.

La familia de María Fernanda es de escasos recursos y está pidiendo a la Cancillería colombiana mediar para repatriar el cuerpo y posteriormente sepultarla en Cali.

“Nos dijeron que si no dejaban traer el cuerpo tocaba dejarla allá y la verdad no tenemos dinero para trasladarla, mi abuela está muy mal y no quiere que a su hija la entierren allá, pero en Ecuador dicen que eso es un proceso largo porque el asesino es un ecuatoriano. Estamos haciendo el llamado para que nos colaboren y nos dejen traer el cuerpo”, manifestó la sobrina de la víctima.

Los medios ecuatorianos que registraron esta noticia aseguran que la mujer que atacó a esta caleña se encuentra en estado crítico luego de consumir veneno, en un intento por quitarse la vida, después de asesinar a su pareja.