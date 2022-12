Coca, minería ilegal y abandono estatal: la radiografía del andén del Pacífico

Desde el pasado 4 de noviembre, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, inició un recorrió por el andén Pacífico, en el que recorrió los municipios de Puerto Merizalde, López de Micay, Timbiquí, Guapi, Iscuandé y Tumaco evidenciando que está zona del país continúa sin acceso a salud y educación, además de problemas de violencia, minería ilegal y coca.



La primera parada fue en Puerto Merizalde, donde encontró que los estudiantes todos los meses pierden una semana clases, debido a que los profesores deben viajar para recibir sus sueldos, la luz se va por horas, se cocina con gasolina y no se cuenta con acueducto. Además, ante la falta de pie de fuerza, los grupos ilegales han cogido el río como un corredor para drogas y contrabando de armas.



Su llegada a López de Micay estuvo marcada por el susto de los habitantes que aún estaban en conmoción ante la masacre de seis personas del municipio. Los líderes sociales le resaltaron al defensor que no han sentido el efecto del proceso de paz, incluso que se han sentido más abandonados por el proceso de paz. Reconocieron que ante la falta de proyectos y recursos la comunidad se ha dedicado a la minería ilegal y la venta de coca, ya que así saben que seguramente tendrán recursos.

Vea también: Defensor del Pueblo inicia visita de zonas afectadas por narcotráfico en el Pacífico



La situación no cambió en Timbiquí, donde denunciaron los líderes sociales que no tienen acueducto, están perseguidos por el ELN y las disidencias, no han podido acceder a la educación ya que no cuentan con Internet ni recursos y la minería ilegal ha tomado más fuerza afectando la salud de los habitantes.



En Guapi, que sería el lugar donde el defensor manifestaría estas necesidades y, además las de ese municipio, que continúa financiándose con la coca y la marihuana y con altos índices de pobreza, el Gobierno "plantó" a Negret, enviando delegados regionales que él no permitió entrar.



"Los doctores de Bogotá acá no vienen ni a Chocó (...) ¿Cómo no vino el ministro o el viceministro de medio ambiente a esta zona? Señores de la fuerza pública hay que regalarle unas horas de vuelo al ministro para que venga y conozca Timbiquí y lo lleven al Sambico para que vea que estamos matando los ríos y que necesitamos que él se mueva", recalcó.



Además, en el informe que entregó en este municipio, reveló que en el Cauca siguen asesinando a las personas, en 2017 se registraron 569 asesinatos y en el 2018, 299.

También se registraron 3 desplazamientos forzados masivos, con un nivel de afectación para 386 familias y 1.153 personas.



Al salir de Guapi, recorrió Iscuandé, Nariño. Allí encontró que los 17 mil habitantes solo están protegidos por 15 policías que deben enfrentarse a las disidencias de alias Guacho y al ELN, que han ocasionado desplazamientos sin posibilidad de retorno de más de 1000 personas y la salida de los líderes sociales bajo la amenaza de asesinato. Adicionalmente, por estos grupos, la población está aislada y en muchos casos recluida, para ellos "Iscuandé es un león dormido".



Finalmente, tras 8 horas de recorrido por lancha, Negret llegó a Tumaco, municipio que está bajo el control de alias Guacho, allí constató la situación de las comunidades indígenas y negras de la

costa nariñense, encontrando que las comunidades pelean por el territorio, los desplazamientos continúan y las oportunidades para los jóvenes son cada vez más escasas, llegando a un 75% de desempleo.