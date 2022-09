Conductor disparó en Cali porque le inmovilizaron su vehículo durante el día sin carro y moto

Este jueves, 22 de septiembre, sobre las 7:00 de la mañana comenzó la jornada sin carro y moto en Cali . Durante el día los ciudadanos de la capital de Valle han estado por las calles caminando y utilizando metodos alternativas como la bicicleta y patineta eléctrica.

Sin embargo, la ciudad ha presenciado casos de irresponsabilidad de algunos transeúntes como lo fue el de un motocilista que se saltó la norma del día sin carro y moto, y salió a transitar incumpliendo la norma, por lo que la Policía lo interceptó para inmovilizar su motocicleta. El hombre furioso por el accionar de las autoridades disparó un arma traumática al aire y contra un vehículo oficial, quien fue capturado por su reacción.

"Estoy ofuscado, disparé al aire, disparé al piso y ¿qué tiene de malo? no esto atentando contra la vida de otra persona, simplemente lo hice por descargar mi rabia. Me acabaron de quitar la moto que compré hace dos semanas y resulta que no tiene papeles. Yo sabía que no puedo moverme en moto pero salgo a la 1:00 de la mañana del trabajo y mi seguridad vale más que cualquier cosa", dijo el hombre.

Este hombre fue capturado por las autoridades en medio de un operativo, en el que agentes de tránsito inmovilizaron su motocicleta por violar la restricción del día sin carro y sin moto. El ciudadano furioso disparó con un arma traumática al aire y contra un vehículo oficial. 1/2 pic.twitter.com/deNhcEZbeF — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 22, 2022

"Tuvimos que hacer unas maniobras para poderlo detener y le pedimos los documentos, no los tenía, tampoco permiso y se le inmovilizó el vehículo entonces el señor ofuscado saca un arma traumática y le dispara a la camioneta por la parte de atrás, yo estoy al interior de la camioneta y él se para al frente y hace otro disparo hacia mi integridad", agregó Juan García, coordinador de tránsito.

Durante las primeras cinco horas de la jornada se han inmovilizado en los puestos de control, 12 vehículos.

"Un poco más de 60 personas han sido identificadas no acatando las disposiciones, de las cuales fueron presentadas las correspondientes notificaciones de tránsito y la inmovilización de 12 vehículos", dijo William Vallejo, secretario de movilidad distrital.

La medida rige hasta las 7:00 de la noche, a esa hora podrá circular cualquier vehículo, pues durante este día no rige el pico y placa.

Quien incumpla la restricción, tendrá que pagar una multa de $495.603, su vehículo será inmovilizado y además tendrá que pagar los gastos de grúa y patios.

