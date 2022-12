Conductores del MIO protestan porque no tendrán prima navideña

La protesta la realizan 110 trabajadores de Unimetro, uno de los operadores del MIO, en rechazo al anuncio hecho por sus directivas sobre la posibilidad de no pagar salarios ni prima navideña este mes.

Denuncian además retrasos en pagos de vacaciones y en la entrega de dotaciones. Por cuenta de la manifestación, que se cumple al interior de los patios del concesionario, por lo menos 30 buses del masivo dejaron de salir a las calles para atender las rutas del masivo.

“Uno de los administradores nos avisó que este 15 nos pagarían la quincena y el próximo 20 de diciembre nos pagaban la prima y a la media hora nos dicen que la Alcaldía no había desembolsado los recursos y que por esa razón hasta el martes posiblemente nos pagan las quincenas, pero no la prima. Ya estamos cansados, llevamos seis diciembres aquí siempre pasando las mismas necesidades, los hijos de los trabajadores no pueden recibir su aguinaldo”, indicó Iván Ochoa, vocero del sindicato de Unimetro.

Metrocali implementa un plan de contingencia para garantizar la prestación del servicio a los viajeros, especialmente a los ubicados en el oriente de la capital del Valle.