Decomisan más de 2 mil medicamentos y productos naturistas sin registro en Cali

Entre los productos decomisados hay vitaminas, analgésicos, potencializadores sexuales y adelgazantes nacionales e importados.

Publicidad

El secretario de Salud de Cali, Alexander Durán, explicó que muchos de estos productos falsos o sin licencia representaban un peligro para la salud de los usuarios.

Le puede interesar: Cierran droguerías de barrio por vender medicamentos falsos y de contrabando en Cali .

Publicidad

“Productos que no tienen registro Invima, hay otros productos que no cuentan con autorización en Colombia para circular, otros son productos falsos y los más perjudiciales para la salud son los que tienen alerta sanitaria como el Vitacerebrina, Zero Xtrem, Lipoblue, son elementos que el Invima ha reportado como no aptos para el consumo humano”, indicó Durán.

Publicidad

La Secretaría de Salud reportó al Invima los establecimientos que comercializaban estos productos para que defina la correspondiente sanción.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.