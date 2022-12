Denuncian falsas convocatorias de empleo para trabajar en la Feria de Cali

Las directivas de la empresa Libélula Producciones, que trabaja como operador logístico de los eventos de este año en la Feria de Cali, aseguró que a través de redes sociales se están ofreciendo puestos laborales con salarios onerosos.

Felipe Sánchez, director de la empresa, denunció, además, que los puestos para trabajar como brigadistas o personal de logísticas los están prometiendo a nombre de políticos de la ciudad.

“Lo hacen a nombre de líderes sociales, de concejales de la ciudad y yo me he comunicado con varios y me dicen que eso es mentira, que ellos no están enterados. Ese tipo de convocatorias nos está haciendo daño porque están llegando muchas personas con la ilusión de conseguir un trabajo y con unos salarios que están poniendo en algunos mensajes que obviamente no son ciertos”, señaló Sánchez.

Dijo el empresario que las convocatorias para selección de trabajo son internas y se realizan por medio del uso de bases de datos y no de redes sociales.