Denuncian que Barón Rojo estaría buscando, con violencia, sus banderas robadas en Cali

Una familia residente del barrio San Judas, en la comuna 10 de Cali , denunció haber vivido momentos de pánico cuando unas 40 personas aproximadamente, al parecer hinchas del América y pertenecientes al Barón Rojo, ingresaron a la fuerza a su vivienda, asegurando que en ese lugar tenían algunas de las banderas de la barra que fueron robadas el pasado fin de semana.

De acuerdo con el relato de las víctimas, los supuestos hinchas movilizándose en motos y en un vehículo particular, llegaron en horas de la madrugada, señalando que la familia tenía en su poder los elementos hurtados.

"Entraron a la casa, sacaron todo, la ropa de los armarios, los colchones, abrieron hasta la nevera. A mi papá le pegaron un 'cachazo' en la frente, y a mi mamá y a mí nos apuntaron con armas", relató una de las víctimas.

Estas personas desconocen la razón por la cual sospechaban de ellos, pues la vivienda donde ocurrieron los hechos, es una casa de dos pisos en la que viven familias diferentes en cada uno de ellos y los hombres ingresaron únicamente al segundo nivel.

Publicidad

"Preguntaban, ¿dónde están los trapos? y nosotros no sabíamos de qué estaban hablando, estábamos muertos del susto... No sabemos por qué entraron, nosotros ni siquiera vamos al estadio", continuó la mujer, según la cual, al no encontrar los elementos, los desconocidos se llevaron dos celulares y dinero en efectivo.

Las víctimas cuentan que, ante lo ocurrido, la Policía llegó una hora después y les indicó que tenían identificado un vehículo. Sin embargo, no lo lograron interceptar, mientras que las autoridades no se han pronunciado de manera oficial ante el caso.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: