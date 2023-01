Disidencias de las Farc rompen tregua que se había pactado en el pacífico nariñense

La tregua que se había pactado hace solo diez días de manera unilateral entre la Segunda Marquetalia y la columna Urias Rondón, del comando conjunto de occidente, estructuras armadas ilegales de las disidencias de las Farc, llegó a su fin luego de un ataque con explosivos y ráfagas de fusil que, según habitante del Alto Mira y frontera, en zona rural de Tumaco, se registró en cercanías a la vereda El Vallenato.

Residentes de las veredas Casa Vieja, El Vallenato, El Playón, Puerto Rico, La Honda y Las Brisas, entre otras, manifestaron su temor por la eventual confrontación armada y pidieron de los grupos armados ilegales que se mantenga la voluntad de paz y dejen a los civiles por fuera del conflicto.

En diálogo exclusivo con Blu Radio, un líder social dijo que se escuchó una fuerte explosión y luego varias ráfagas de fusil que provocaron que decenas de personas, entre ellas varios menores de edad y mujeres de la tercera edad, se escondieran en sus viviendas para poner a salvo sus vidas.

"Fueron minutos de angustia, no sabíamos qué ocurría, solo escuchábamos gritos de niños y mujeres que corrían de un lado a otro pidiendo que no dispararan más que pararan la guerra", dijo el portavoz comunal.

"Estamos totalmente atemorizados por lo que pueda suceder y es la población civil la que lleva la peor parte", dijo, mientras tanto, una angustiada madre de familia, quien advirtió que la tranquilidad que se vivió en el Alto Mira y frontera por casi ocho días se interrumpió tras este hecho que, de acuerdo a las versiones de los campesinos, lograron escuchar que se trataría de integrantes de la Segunda Marquetalia, sin que se lograra identificar a qué estructura pertenecerían.

"Estábamos confiados que no iba a haber más muertos, confinamientos ni desplazamientos, pero con lo que sucedió en la tarde de este miércoles, la tregua entre los dos grupos se rompió", dijo otro portavoz local, quien insistió que hay mucho miedo en la zona y se teme, de continuar la confrontación armada, por un desplazamiento masivo.

En diálogo con Blu Radio, un habitante de la región dijo que "se escuchaban unos bombazos". Según agregó, "la versión que hay (es) que fue que lanzaron una bomba", por lo que, en el momento, están "totalmente atemorizados por lo que pueda pasar".

"Usted sabe que la población civil es la que lleva la peor parte. La gente de acá está quieta, está en el alineamiento de este proceso que se iba haciendo de que no íbamos a tener más muertos, más disparos, pero miren lo que acaba de pasar, entonces, en este momento, estamos totalmente atemorizados la población civil. No sabemos qué hacer, porque se acaba de romper esto", manifestaron.

"Estamos todos por acá muy tranquilo porque ya llevamos varios días con esa tranquilidad. Sí, señor, está ahorita, no, no hace mucho cuando escuchamos por el lado del vallenato ese bombazo. Y luego los disparos de ese lado de casa vieja hacia acá", continuaron.

"En el momento no sabemos si hubo personas heridas, no saben por qué usted sabe que cuando se escucha una explosión y se escuchan disparos, lo que hacemos los civiles es correr a escondernos debajo de la cama, detrás de árboles o arranco para donde nos podamos defender de las balas, porque usted sabe ya lo que ha pasado, ha habido niños muertos", relataron.

"Que paren que ya esa guerra, por favor, que ya no se derrame más sangre de gente inocente, de líderes. Ustedes saben que los líderes lo único que hacemos es trabajar por las comunidades, que estas comunidades, que han sido el flagelo de esta guerra, una guerra que no tenemos", prosiguen.

Los habitantes aseguran que los "tiene abandonados el Gobierno" y que esa es una razón por la que buscan "refugio en estas zonas" a las que, preguntan, a qué llegan: "a que nos maten, a que nos maten nuestros hijos, porque no hay ese respeto", dicen.

Según reconocen, están solicitando que investiguen qué fue lo que realmente ocurrió con esos disparos, y aunque aceptan que "ya se ve un avance, en un proceso de paz", lo más importante es "que no haya más guerra, que no haya nada de disparos". A la vez, se preguntan los habitantes, "por qué tienen que hacer una cosa de esas, por qué no piensan en los civiles, los campesinos" y los niños.

Otra habitante de la comunidad, que también pidió el anonimato, invitó a quienes rompieron la tregua a que "piensen en esos niños que son el futuro. Que ellos también tienen hijos, tienen papá, tienen mamá, que ya por favor paren esta guerra. Que vuelvan a esos diálogos" que permitieron, agregó, tener una tranquilidad de aproximadamente 10 días en la que "ya todo mundo (se) movilizaba tranquilo en sus trabajos, en sus labores".

Por otra parte, Benildo Estupiñan, quien fue designado como facilitador para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, aseguró a Blu Radio que es una situación muy compleja y que ya se está investigando qué motivó ese ataque con explosivos y ráfagas de fusil en zona rural de Tumaco, sin que se conozca, de momento, si hubo heridos o víctimas mortales.

