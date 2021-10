El Ejército me mintió: padre de soldado muerto en Dagua, Valle, encontró el cuerpo

El pasado 24 de septiembre, un grupo de militares cayó en un campo minado activado, al parecer, puesto por integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en la vereda Río Blanco, zona rural de Dagua, Valle del Cauca. Producto de la explosión, tres soldados, identificados como Yeison Pavi Pavi, de 26 años, Luis Gustavo Mina, de 21 y Kevin René Martínez, de 21, fallecieron.

Al padre de este último, el Ejército le habría manifestado que el cuerpo de su hijo, igual que de los dos militares más, había sido encontrado en partes y reposaba en las instalaciones de Medina Legal en Cali, donde se adelantaban los procesos correspondientes.

"Nos entrega un dictamen Medicina Legal en el que ya no sale mi hijo, entonces yo comencé a presionar y exigí que me llevaran al lugar de los hechos. Me dijeron que estaba desintegrado el cuerpo de mi hijo y era pura mentira, el Ejército me mintió", dijo Lioni Martínez a BLU Radio.

Sin embargo, 13 días después de no encontrar respuestas y recibir información sobre la posible presencia de un cuerpo, muy cerca al sitio en el que se presentaron los hechos, tomó la decisión de viajar desde Tumaco, Nariño, para buscar a su hijo, en compañía de los padres de las otras víctimas, una comisión de derechos humanos y banderas blancas en señal de paz.

"A unos 70 metros del puente encontré sangre podrida, un guante, medias, y varias pistas hasta que me dicen que ahí hay un cuerpo. Era el cuerpo de mi hijo, tenía un reloj y una cadena de él", agregó Martínez.

Lioni indica que este hecho corresponde a un caso de negligencia por parte del Ejército Nacional.

"No revisaron el área y no buscaron a mi hijo. Él quedó herido y me lo dejaron morir, me tocó encontrarlo a mí y la comunidad nos dijo que lo escucharon gritar", agregó el padre del soldado Martínez.

Con ayuda de personal de cuerpo de bomberos de la zona, Lioni logró sacar de la zona el cuerpo de su hijo y trasladarlo a Cali.

Aunque en este momento lo único que espera es que el proceso sea rápido para poder darle sepultura a su hijo, no descarta la posibilidad de tomar acciones legales contra la institución.

El sueño de Kevin René Martínez era ser futbolista profesional y aunque iba a ingresar a un equipo durante el 2020, la pandemia provocó cambios en su vida, viéndose obligado a tomar la decisión de ingresar al Ejército.

