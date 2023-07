En Buenaventura ya está en marcha la intervención anunciada por el Gobierno

Tras el consejo nacional de seguridad que se llevó a cabo en Buenaventura, la comunidad del distrito está a la expectativa de lo que suceda en los próximos días en materia de orden público.

La intervención ya inició, con el refuerzo de la presencia de las autoridades en la comuna 12 del distrito y otras zonas vulnerables, así como la llegada de 60 miembros del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas. Cabe recordar que esto no es una militarización, sino que consiste en vigilancia y patrullajes por las calles de la ciudad.

"Llegan nuevas capacidades a Buenaventura, y adicional a ello se hará un estudio conjunto con la Policía y la Armada para priorizar los puntos calientes y así atender las dificultades de seguridad que se viven en el puerto" dijo Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca.

Las autoridades reiteraron el ofrecimiento de una recompensa de hasta $200 millones, que permita la captura de 45 personas que hacen parte del cartel de los más buscados de Buenaventura, y que están vinculadas con las bandas de este distrito.

"Buenaventura no será militarizada": ministro de Defensa, Iván Velásquez

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, llegó a Buenaventura para liderar un consejo de seguridad sobre la grave situación que se vive en este puerto en el sur del país. El jefe de esta cartera llegó a uno de los barrios más peligrosos y, desde allí, confirmó que no habrá militarización en esta región.

Asimismo, el jefe de la carter de Defensa hizo un anunció importante, pues confirmó que no militarizará Buenaventura, sino que fortalecerá el pie de fuerza con presencia de Armada Nacional y Policía. Esto como respuesta a la petición de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quién pidió esto en el puerto.

Iván Velásquez lanzó una fuerte advertencia a los diversos grupos criminales al decir que la fuerza pública "no hace pactos con criminales". Sin embargo, una posibilidad de obtener beneficios jurídicos para ellos, podrían estar de acuerdo, pero no significa que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Militares no vayan a seguir cumpliendo con su actividad.

