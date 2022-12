En Pradera, Valle, lloran a cadete fallecido en atentado de Bogotá

En Pradera, sur del Valle del Cauca, el dolor embarga a sus más de 56.000 habitantes por la muerte de Alfonso Mosquera Murillo, un joven cadete y deportista que falleció tras el atentado con un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá.

Alfonso, de 23 años, era la alegría de esa población y había ganado varias medallas a nivel nacional representando al Valle del Cauca tras formarse en el deporte de lanzamiento de disco.

Fue tan destacado deportivamente, que hizo parte del equipo ‘Valle Oro Puro’ ganando, incluso, la medalla de plata en competencias que reunían a los mejores de Colombia.

Como parte de su sueño, Mosquera había salido de su natal Pradera para prepararse como oficial de la Policía en Bogotá, pues veía en la institución una oportunidad de servir a la comunidad, mejorar sus ingresos para ayudar a su familia y comprar los elementos que necesitaba para profesionalizarse en su deporte.

Según Yolanda Beltrán, primera entrenadora de Alfonso, el joven era muy alegre y “avispado”, tanto así que lo llegó a considerar como un hijo.

“Siempre nos hacía reír con sus ocurrencias. Este año me llamó a decirme: “profe le estoy ‘pegando duro’ a los entrenos porque, ahora que me asciendan, me quiero ir a los Juegos Nacionales”, yo lo apoyé”, cuenta Yolanda.

“Lo último que me dijo fue: “Profe, me vas ver diferente, voy a triunfar”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Pradera, Henry Devia Prado, lamentó lo ocurrido e indicó que el joven merece todos los homenajes.

“Rechazó tajantemente este hecho de terrorismo, es un hecho muy lamentable y repudiable que tiene a todo el país de luto”, dijo el alcalde Devia Prado.

“Los colombianos no queremos seguir viviendo fenómenos de terrorismo que apagan la vida de grandes jóvenes como Alfonso”, indicó.

Para el alcalde, la muerte del deportista deja un vacío muy grande en el municipio pues lo recuerdan como uno de los mejores.

“Nos duele esta noticia pues era un joven preparado en las escuelas de formación de aquí de Pradera”, precisó.

“Tomaremos las medidas necesarias para hacerle un reconocimiento a Alfonso que en vida quería ser un gran policía. Todos los pradereños debemos hacerle homenaje”, añadió.

Los padres de Alfonso viajaron a Bogotá para reconocer el cuerpo de su hijo y en los próximos días será trasladado a la ciudad de Pradera donde esperan recibirlo en medio del dolor y reconocimientos.