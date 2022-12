En riesgo vida de pacientes con enfermedades crónicas por bloqueos en carreteras del Valle

A pesar de que ya se han despejado varios puntos de bloqueo en los accesos a Cali , aún continúan 12 puntos intervenidos por manifestantes en las carreteras del Valle del Cauca.

Lo preocupante es que, por más de que se hayan habilitado corredores humanitarios, en algunos de estos bloqueos están imposibilitando el paso de medicamentos.

Esta situación está atentando con la vida de algunos pacientes que necesitan estos insumos médicos para vivir, es el caso de los pacientes renales, quienes están en peligro de morir por la escases de algunos de estos elementos.

“Nos están violando nuestros derechos fundamentales. En la unidad renal donde voy hay más de 24 personas que han terminado en urgencias porque no les dejan llegar ni los insumos, oxígeno y en el caso mío que no me han llegado bolsas, solo tengo hasta mañana y de ahí para allá mi vida queda dependiente de que aparezca ese elemento”, narró Miguel Ángel Betancourt, paciente de la unidad renal del Centro Médico Imbanaco.

Entre tanto, desde la Secretaría de Salud del Valle indicaron que no se han podido habilitar algunas camas UCI en el departamento. Esto, debido a que no están respetando las misiones médicas en algunos de estos bloqueos.

“La situación es tan grave que tengo 10 ventiladores que están esperándose en el Valle del Cauca para abrir 10 camas UCI. No he podido traerlos de Pereira porque los transportadores se mueren de pánico”, explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental.

En las últimas horas también había sido atacada una misión medica en cercanías del municipio de Buga que transportaba medicamentos hacia la ciudad de Bogotá.