Encuentran muerto a hombre que había sido reportado como desaparecido en Cali

Hay consternación en la capital del Valle luego que fuera encontrado muerto Antonio Suárez, un hombre de 63 años que hacía poco fue reportado como desaparecido.

El hombre, quien era reconocido por su trabajo y ser administrador de asadero de pollos, apareció sin vida a las afueras de Jamundí, vecino municipio de Cali.

De acuerdo con las autoridades, los familiares de Suárez no tenían noticias de su paradero desde la noche del pasado domingo 4 de octubre de 2020.

Sus familiares recibieron una llamada el pasado martes en la que les informaron sobre el hallazgo del cuerpo.

“Presentaba rasgos de golpes e impactos de bala”, dijo un allegado a la familia de Antonio.

“Quedamos atónitos porque el señor en ningún momento presentó problemas con alguien, no tenía deudas, no tenía problemas económicos, no tenía amenazas”, aseguró.

Publicidad

Los familiares del hombre le pidieron a las autoridades adelantar todas las investigaciones correspondientes para que se esclarezcan las circunstancias del asesinato y que se haga justicia.