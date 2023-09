“Era un riesgo advertido”: Defensoría tras el desplazamiento de más de 2.000 personas en Nariño

Al menos 2.800 personas se han desplazado forzadamente al casco urbano de Samaniego, Nariño, huyendo de la confrontación armada que se ha complicado entre las disidencias de alias ¡Iván Mordisco’ y el ELN en esa zona . La cifra fue ratificada por la Defensoría del Pueblo que a su vez señaló que ya había advertido de estos riesgos a través la Alerta Temprana 033 del 2023.

“En este momento estamos acompañando a las comunidades, apoyando la elaboración del censo de personas desplazadas, que ahora mismo están en el casco urbano de Samaniego, para la activación de las ayudas humanitarias. También hemos solicitado a la Unidad de Víctimas que brinde la debida atención inmediata”, dijo el defensor Carlos Camargo.

Las familias desplazadas son tanto de la zona rural de Samaniego como de Santacruz, pero, según esa alerta, también están en riesgo los habitantes de la población Linares a donde se ha extendido la guerra entre los dos grupos ilegales.

Desplazamiento en Nariño Foto: Defensoría

Desde la Defensoría también pidieron la intervención de la cooperación internacional y entidades gubernamentales para gestionar una misión humanitaria destinada a atender a las personas que se quedaron en la zona rural.

Publicidad

“Mi llamado es a que los grupos, no solamente los que están en fases exploratorias y en conversaciones que han arrojado resultados significativos, también aquellos que no forman parte de las mesas, no se sigan afectando entre sí mismos No se puede olvidar que la población civil siempre es la más perjudicada”, reiteró Camargo.

Este 20 de septiembre se hará la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para actualizar tanto la situación humanitaria como las medidas que han tomado las autoridades.

Vea también