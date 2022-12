Es tan malo el servicio de Medimás que extrañamos a Cafesalud: pacientes en Cali

Los afiliados aseguran que no hay atención a los pacientes críticos, se ha denunciado que los niños con cáncer no están siendo atendidos, los servicios con especialistas no se están programando.

“Nosotros en este momento decimos algo que nunca pensamos decir, Porque acabaron con Saludcoop y luego con Cafesalud y nos pasaron a una EPS pésima”, aseguró Leyla Salas vocera de la asociación Asdesavid.

En Cali Medimás tiene más de 130 mil usuarios, los cuales señalan que ni las acciones de tutela garantizan su derecho a la salud.

