“Esto no es un paro, es vandalismo”: camionero herido en vías del Valle

La última vez que Jaime Villota cargó su camión fue la tarde del jueves 14 de junio y tenía como destino la ciudad de Pasto, en la vía Buga – Loboguerrero fue sorprendido por los que él considera delincuentes, quienes prendieron fuego a su vehículo cuando aún estaba en su interior.

La agresión, al parecer, fue por no hacer parte del paro camionero, Jaime se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle con quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo.

“Es vandalismo lo que están haciendo, esa no es la forma. Mandan gente para que nos acaben las cosas y son personas que no tienen nada que ver con el transporte. Ellos me quedaron la mula y están tranquilos y aquí el que queda mal es uno”, agregó el conductor afectado.

Jaime Villota ha dedicado más de 30 de sus 43 años de vida al transporte de carga y hoy pide al Gobierno Nacional que intervenga para que evite que otros transportadores que no participan de la protesta sean agredidos.

Por su parte la Policía de Carreteras del Valle conjuntamente con el Ejército y la Armada acompañan las caravanas de vehículos de carga en vías del departamento para evitar nuevas agresiones a los conductores y afectaciones a los vehículos.