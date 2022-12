Estos son los eventos más destacados para este lunes en la Feria de Cali 2016

El segundo día de la Feria de Cali comienza con el evento ‘Día del Pacífico’ en la Plazoleta San Francisco desde las 8 am hasta la 1 pm.



Posteriormente, las ‘Verbenas Populares’ se toman las comunas y corregimientos de la ciudad. Este acontecimiento comenzará a las 3 pm y se extenderá hasta la 1 am.



Asimismo, el Hotel Spiwak Chipichape Cali será el anfitrión del evento ‘Salsa Paraíso’ que pondrá a los caleños y turistas al ritmo de la Salsa desde las 8 pm hasta 2 am.



Simultáneamente, desde las 4 pm hasta las 2 am se llevará a cabo el ‘Encuentro de los Melómanos y Coleccionistas’ en las Canchas Panamericanas, específicamente en las canchas de baloncesto.



Por último, en la disco ‘Piso 41’ desde las 8 pm hasta las 4 am las personas podrán tener una noche de fiesta.