Farc requiere sanción de JEP antes de hacer política: familia de diputados del Valle

A través de una carta abierta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, al fiscal general Néstor Humberto Martínez, al procurador general Fernando Carrillo, a los presidentes de las altas cortes, a la presidenta del Tribunal para la Paz Mirtha Patricia Linares, al Secretario Ejecutivo de la JEP Néstor Raúl Correa y al defensor del Pueblo Carlos Negret, los familiares de los diputados del Valle del Cauca asesinados por las Farc pidieron que los miembros de este grupo que solo ejerzan la política una vez sean sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“Dejamos claro que no nos oponemos a la participación política de las Farc, no obstante quien desee hacerlo debe estar en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, haber sido objeto de sanción por parte de la JEP y estar cumpliendo a cabalidad con las penas impuestas”, dice la misiva.

“Es de esperar que el secretariado de las Farc entienda que solo cumpliendo con el esclarecimiento de la verdad y acatando la Justicia Transicional se podrá construir paz y reconciliación en Colombia”, agregan.

Asimismo, aplaudieron la aprobación de la Corte Constitucional del acto legislativo que 'blinda' los acuerdos de paz de La Habana.

“Aplaudimos la decisión de la Corte Constitucional de blindar jurídicamente el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc, por tres períodos presidenciales, garantizando así su implementación, ejecución y consolidación”, subraya la carta.

Vea además: Se cumplen diez años de la masacre de los once diputados del Valle .

Cabe señalar que el 11 de abril del 2002 las Farc secuestraron en la Asamblea Departamental del Valle a 12 diputados y cinco años después, el 28 de junio de 2007, anunciaron la muerte de 11 de los funcionarios. El único sobreviviente de esta masacre fue el exdiputado Sigifredo López.