Feria Internacional del Libro de Cali arranca con invitados y talleres de lujo

En el portal web de la FIL Cali www.filcali.com en el módulo un Valle de Letras podrás disfrutar de invitados regionales, presentaciones, mesas temáticas de diez municipios de la región y oferta editorial del Pacífico colombiano; un escenario para autores de Buenaventura, Buga, Caicedonia, Cartago, Jamundí, Palmira, Santander de Quilichao, Tuluá, Yumbo y Zarzal. Organizado con el apoyo de la Universidad del Valle, sus sedes regionales y la Gobernación del Valle del Cauca. La FIL Cali 2020 Virtual hace parte de la Temporada de Festivales de la Alcaldía de Santiago de Cali. @mincultura - Programa Nacional de Concertación.