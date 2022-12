Gobernadora del Valle pidió a MinEducación no descontar salarios a profesores en paro

En una reunión entre la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, con las directivas del Sindicato de Trabajadores Sutev y autoridades departamentales de educación, la mandataria aprovechó para socializar la solicitud que le hizo a la Ministra de Educación para que no les descuenten salarios a los educadores en paro.

“Con las directivas del Sutev ya estamos llegando a acuerdos consistentes en que los profesores inmediatamente terminen el paro repongan las horas y los días que dejaron de darle educación a los estudiantes y esto es muy importante porque los que están en problemas son los niños. En la carta solicito que no les dejen de pagar el sueldo a los profesores ya que la próxima semana vamos hacer el convenio y el acuerdo firmado para saber cómo se van a reponer esas horas, exactamente el mismo tiempo que se perdió para que los niños aprovechen su educación”, dijo la gobernadora.

En el oficio enviado por la gobernadora a la Ministra Yaneth Giha Tovar, dice:

“En relación con la directiva Ministerial No. 37 emanada del Ministerio de Educación Nacional dirigida a Gobernadores, Alcaldes y Secretario de Educación de entidades municipales certificadas, mediante la cual se ordena el no pago de días no laborados por los servidores públicos del sector educación, y teniendo en cuenta que el paro nacional del magisterio fue declarado el día 11de mayo por la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Colombia-FECODE el cual persiste hasta la fecha, y con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de los niños(as) y jóvenes del Valle del Cauca y los derechos de libertad sindical de los maestros, respetuosa y comedidamente solicito que se posibilite que el Magisterio del departamento haga reposición efectiva de los días dejados de laboral en el período de duración del paro, para lo cual concertaremos un cronograma de recuperación de clases y contamos con el compromiso y la voluntad del magisterio de nuestra región, por consiguiente no sería necesario descontar salarios, tal como lo dispone la Directiva Ministerial No.37”.

Entre tanto, el secretario de Educación del Valle, Odilmer de Jesús Gutiérrez informó que se convocará a los alcaldes de los municipios certificados del Valle que son ocho."Por instrucciones de la señora Gobernadora esperamos reunirnos el próximo martes, en el Palacio de San Francisco, a fin de unificar criterios en torno al tiempo de recuperación de los estudiantes con ocasión del paro, aspiramos que salga un consenso con los señores alcaldes”, señaló el secretario.

Agregó el funcionario que otra de las soluciones que se están buscando es la posibilidad de unificar los calendarios escolares debido a que no coinciden.

Por su parte Víctor Manuel Cabrera Vásquez directivo Sutev, destacó que, “como organización sindical Sutev y como Federación Colombiana de Educadores venimos a solicitarles su intervención a la gobernadora para que haga un pronunciamiento a favor de lo que hoy estamos luchando todos los educadores y la comunidad educativa. Su respuesta ha sido positiva, nosotros queremos resaltar ese documento que la señora gobernadora envió a la Ministra de Educación en el que manifiesta que llegará a un acuerdo con nosotros para hacer la recuperación de los días y efectivamente así lo vamos a hacer”.

La Secretaría de Educación en el Valle del Cauca tiene en el SIMAT aproximadamente 127.000 estudiantes de los cuales por lo menos el 95% hoy están siendo afectados por el paro nacional del Magisterio.