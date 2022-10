Grupo de jóvenes fue atracado en plena recta Cali - Palmira; delincuentes pincharon su vehículo

Un grupo de personas, tres de ellas mujeres, relataron los momentos de terror que tuvieron que vivir durante un atraco a mano armada en la vía que conduce de Cali a Palmira, a la altura del corregimiento Palmaseca.

Las víctimas, se movilizaban en un vehículo cuando una de las llantas se pinchó. Al bajarse a observar, pudieron notar que un objeto con filo se había clavado en ella y cuando trataban de cambiarla, llegó la banda de por lo menos 10 atracadores a intimidarlos con armas.

"Mi amigo y mi amiga se bajaron a despincharla, yo estaba concentrada en el celular y comienzo a escuchar ruidos, cuando levanto la mirada veo a un hombre apuntándome con una pistola en la cabeza y me dice: bájese del carro ya. Nos acorralaron, nos llevaron lejos hacia un cañaduzal y nos quitaron las cadenas y los celulares", contó Natalia Montenegro.

Explican que los delincuentes se llevaron absolutamente todo, inclusive obligaron a los jóvenes a transferir el dinero que tenían en sus cuentas. Igualmente, durante más de hora y media que duró el atraco, permanentemente recibían amenazas de muerte por parte de los delincuentes, que al parecer son extranjeros.

"Nos cogieron el celular y nos decían que cuánto teníamos en las cuentas y que si no teníamos lo que decíamos, nos mataban. Nos gritaban que no los miráramos a la cara, eran venezolanos, aproximadamente de 25 a 30 años y de piel morena", agregó la mujer.

Cuando los ladrones huyeron, los jóvenes lograron prender el vehículo y refugiarse en una estación de basura ubicada metros más adelante. Allí intentaron comunicarse con la Policía, pero denuncian que las autoridades no accedieron a llegar a la zona.

"La Policía nos dijo: no, nosotros no vamos a ir porque es muy peligroso, solo hay una patrulla y no nos dieron permiso. No les importaba lo que pasara con nosotros y no tuvimos auxilio de nada", manifestó la víctima.

Rodrigo Cepeda, secretario de seguridad de Palmira, anunció que ya se están adelantado las investigaciones del caso.

"Hemos identificado, individualizado y tenemos las órdenes de captura de estas personas las cuales son responsables de los hechos. Estamos trabajando articuladamente con la Policía de Cali y de Palmira, a fin de logra de judicializar a los mismos", manifestó el funcionario.

Son frecuentes las denuncias de atracos en este importante corredor vial que conduce al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Las víctimas de este atraco, contaron que luego de despincharse decidieron regresar a Cali y en el trayecto, encontraron a un adulto mayor al que acaban de robar de la misma forma.

