Hospital de Magüí Payán en Nariño está en limbo: 9 años y el contratista no termina su construcción Un vocero de la comunidad que pidió el anonimato afirmó que incluso el contratista no ha pagado las facturas a ex trabajadores y varios comerciantes y propietarios de hoteles donde se alojaron los obreros que por varios meses trabajaron en el proyecto.