Iniciativa que nació en Cali para calmar el hambre de los necesitados llegó hasta Bogotá y México

El 'Pan de San Antonio' es una iniciativa ciudadana que nació en Cali para calmar el hambre de los más necesitados. Con triciclos que han sido donados y comprados a través de diferentes estrategias, como ventas y rifas, este grupo ha logrado llegar hasta las zonas más vulnerables de la capital vallecaucana para regalar pan a quienes no tienen recursos para comprarlo.

El alimento lo compran de su bolsillo y lo reciben a través de donaciones de los ciudadanos. S in embargo, esto no aplica solo para habitantes de calle, pues también reciben pan los ciudadanos que tengan hambre y que, pese a que tengan un empleo, no les alcance su sueldo para suplir esta necesidad básica.

El trabajo de estas personas, todas voluntarias y sin pago, en su mayoría mujeres feligreses, se ha difundido a través de redes sociales, con tanto alcance que fueron contactadas desde Bogotá y México por ciudadanos que querían ayudar.

"El Pan de San Antonio nace en Cali durante la cuarentena por el COVID-19, cuando vimos la necesidad de entregarlo sabiendo que las empresas estaban ahogadas. Nació con la consigna: 'Si vos tenés pan, dejá y si no tenés, llevá' y así entre todos lo hemos ido construyendo. Nosotros no recibimos dinero, solo donaciones de pan, nos lo pueden dejar pago en alguna panadería, nosotros lo recogemos y lo repartimos", dijo Esther Victoria, líder del equipo.

"Se fue corriendo la voz y gracias a Dios no nos ha faltado el pan y la iniciativa se dio a conocer en otras ciudades. Fue así como el mes pasado la pudimos inaugurar en la Ciudad de México y ahora en Bogotá. No es solo para habitantes de calle, porque nosotros no conocemos las necesidades y por eso les preguntamos ¿Quieres un pan? y de acuerdo a eso también les preguntamos ¿Cuántos quieres? porque hay personas que tienen mucha hambre y muchas necesidades y no comen nada durante todo el día", agregó Victoria.

Lo que se espera por parte del grupo con el 'Pan de San Antonio' es poder llegar a todos los rincones del mundo y calmar el hambre, aunque sea por un día, a quien lo necesita. La próxima ciudad en implementar la iniciativa será Pasto, en Nariño.

