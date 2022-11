"No queremos escuchar lo mismo": habitantes del pacífico piden soluciones "reales" al Gobierno

Después de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmara los diálogos vinculantes regionales en la zona del pacífico colombiano después de la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) por la vida en la región; sin embargo, la población espera que estos espacios del Gobierno sean espacios de acción y no de promesas.

Delegados de once municipios del pacífico aseguraron que los diálogos vinculantes no pueden ser una reunión para “escuchar más de lo mismo”, pues la región ya no aguanta un diagnóstico más. En diálogo con Blu Radio, los habitantes de Tumaco, Nariño, mencionaron que no quieren escuchar promesas y esperan que el Gobierno Nacional cumpla las promesas que desde hace décadas vienen diciendo; tener acceso al agua potable que es la principal necesidad.

En las calles de este puerto nariñense reina el escepticismo y la incertidumbre. Aunque creen que este será el “primero Gobierno que los va a escuchar”, por eso, desde varios municipios han llegado a Tumaco para enviar un mensaje claro: “que no se quede en simple buenas intenciones”. La exigencia de esta región es mejorar la calidad de vida para toda la población y esperan que inviertan en temas de educación, salud y bienestar de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

A pesar de que otros se mostraron muy optimistas ante el cambio que tendrá “por fin” los municipios del pacifico nariñense, advierten que tienen fe y la esperanza que se está construyendo un plan de desarrollo nacional con una narrativa diferente.

“Aquí en Tumaco la realidad es otra y por eso necesitamos ser escuchados. La inseguridad, el hambre, la intolerancia, la falta de empleo y las extorsiones contra el comercio son entre otros los graves problemas por los que están atravesando las comunidades no solo de Tumaco sino de todo el pacífico nariñense”, dijo una ama de casa mientras hacía fila para ingresar al coliseo del colegio Santa Teresita localizado en un céntrico sector del puerto nariñense.

Para el gobernador de Nariño, los diálogos regionales vinculantes son un desafío para la planeación de políticas públicas en Colombia que va a medir la capacidad del Gobierno para crear un plan nacional de desarrollo, que cuente con respaldo de la comunidad y disminuya la inequidad entre regiones como Nariño, donde la pobreza supera a otras zonas del país.

“Apoyamos el proceso del candidato y ahora presidente Petro, con nuestros votos porque queremos un cambio, pero no vamos a permitir que se construya ese plan de desarrollo con mentiras que intenten distorsionar las realidades de esta región pacifica en Nariño”, indicó una de los lideres sociales que llego del municipio de Olaya Herrera, para participar del dialogo regional vinculantes la protesta.

