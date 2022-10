¡Insólito! Multan vehículo por pico y placa en Cali sin estar rodando en la vía

Un ciudadano denunció que fue multado por pico y placa cuando su vehículo era trasladado en una grúa sobre la calle 10 con carrera 44, sur de Cali.

Según explicó el propietario del vehículo Germán Bolaños, él se dirigía a una cita médica, sin embargo, en el camino cayó a un hueco, lo que lo obligó a llamar al seguro y en el momento en que era movilizado por la grúa hacia al taller fue captado por una cámara de fotomulta ubicada en la autopista sur porque ya había iniciado la restricción que cobijaba las placas de su carro.

Sin embargo, este caleño asegura que su vehículo no estaba circulando oficialmente en las calles y a pesar de esto le enviaron la infracción a su residencia por un valor de $399.000.

“En la zona había unos huecos gigantescos y el carro se me fue a un hueco de esos y se me reventó un amortiguador entonces llamé a la aseguradora y me enviaron una grúa y cuando estaban trasladando el carro, la cámara le toma la foto a mi vehículo encima de la grúa y me mandan la fotomulta”, sostuvo Bolaños.

El hombre, quien es ingeniero de hidrocarburos pidió a la Secretaria de Movilidad revisar su caso, sin embargo, desde esa dependencia aún no se han pronunciado sobre este hecho.