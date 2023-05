Joven denunció ser maltratada por un funcionario de la Gobernación del Valle

Todo un calvario ha tenido que vivir la joven Karent Cardona desde que tomó la decisión de separase de su expareja. Desde hace varios meces comenzó a recibir toda clase de amenazas y hasta golpes por parte de Andrés Felipe Ortiz, un abogado que trabajada en la Gobernación del Valle, exactamente en la Secretaría de Agricultura.

Karen tomó la decisión de hacer público su caso, debido al temor que siente ella, su hijo y su familia, ya que este hombre los ha amenazado hasta de muerte.

“Me dice que me va a matar a golpes, que soy una zorr*, una bandid*, que no merezco vivir. Divulgó videos íntimos míos, y me amenazó con hacerme lo mismo que la dj Valentina Trespalacios, de meterme a una maleta muerta”, dijo Karent Cardona.

Sumado a esto, el hombre también la amenazó con hacerle brujería a ella y a su hijo, situación que quedó registrada por varias notas de voz.

“Este hombre nos dijo que nos iba a hacer santería, que no merecíamos vivir y si no estábamos con él no podíamos estar con nadie. Yo temo por mi vida, la de mi hijo y mi familia“, expresó la víctima.

Después de que expuso su caso aparecieron más víctimas, quienes manifestaron pasar por la misma situación de Karen.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, expresó que ya se hizo contacto con la mujer víctima para brindarle la protección y el acompañamiento que ella y su familia requieren.

“Que indignación conocer la denuncia que, a través de redes sociales, realiza la familia de una joven sobre las amenazas proferidas por un profesional que presta sus servicios a la Gobernación del Valle del Cauca . Esto es reprochable y nosotros, que hemos venido trabajando mucho para erradicar las violencias contra las mujeres, no vamos a tolerar estas situaciones”, señaló la mandataria.

Karen, junto a su hijo, se encuentran escondidos, sin poder salir de su casa y tener una vida tranquila. Hizo un llamado a las autoridades a que por favor le presten atención a su caso porque teme morir.

