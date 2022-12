La agrupación caleña Siam denuncia a su disquera por secuestrarle las redes sociales

Este hecho se presentó luego de que la agrupación caleña no accediera a negociar con Felipe Villacres, gerente de la disquera, la renovación del contrato que estaba a portas de terminarse.

Publicidad

"Nosotros tenemos un contrato con la disquera Colombo Records desde hace cinco años y desde principios de este año el Gerente nos manifestó que no quería continuar con el contrato, que lo iba a incumplir y así fue. Nos dejó de pagar el sueldo, no invirtió en la producción del tercer disco, además quería que le pagáramos una plata, alrededor de unos $160 millones que él decía que aún estaban en negativo en el proyecto. Nosotros no accedimos por lo cual nos bloqueó de todas nuestras cuentas, nos quitó el acceso, mejor dicho, nos dejó sin nuestras redes sociales", explicó Carolina Núñez, vocalista de la agrupación.

Carolina también señaló que la agrupación interpuso una acción de tutela en contra de Villacres.

Publicidad

"La tutela falló a nuestro favor, ordenándole al señor Villacres devolvernos la totalidad de la información concerniente a nuestras redes y que solo se acató de manera parcial, razón por la cual tuvimos acceso a ellas, pero nunca su control total", agregó Núñez.

Publicidad

Finalmente, la agrupación decidió crear unas nuevas cuentas de redes sociales e invitan a todos sus fans a que empiecen a seguirlos en Instagram y Facebook como @gruposiamoficial y en Twitter @siamoficial.