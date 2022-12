'La chilindrina' se retirará del espectáculo y estrenará canal de Youtube

María Antonieta de las Nieves, la actriz mexicana que interpretó el papel de 'La Chilindrina', anunció que se retirará del medio del espectáculo y que se dedicará a ser youtuber.

Para despedirse de los escenarios, 'La Chilindrina' había iniciado en julio una gira de presentaciones llamada 'La gira del adiós' junto a Edgar Vivar, 'El señor barriga'. Sin embargo, tomó la decisión de retirarse y en su lugar actuará Carlos Villagrán, el hombre que le dio la vida a 'Ñoño'.

"'La gira del adiós' era para decirle a toda la gente que me ha seguido durante mi vida, que me despido con todo mi cariño de los escenarios. Ya no me verán solamente en televisión, sino en mi propio canal", aclaró la artista en una entrevista.

'Chilindrilandia' es el nombre del canal de María Antonieta. Su primer video fue subido el jueves 23 de noviembre y ya cuenta con más de 2.800 reproducciones. En las imágenes, la actriz hace alusión a su entrañable personaje e invita a los integrantes de toda la familia a seguirla.

