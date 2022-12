La Dimayor no entiende la gravedad lo que pasa en Palmira: alcalde por partido Cali – Tolima

El alcalde de Palmira , Óscar Escobar, en entrevista con BLU Radio dijo que pareciera que la Dimayor no entendiera la gravedad de lo que está pasando en el municipio, bloqueado desde hace varios días por las manifestaciones.

Esto porque programó para el viernes, 14 de mayo, un partido entre Cali y Tolima en el estadio Palmaseca.

“Ellos como que no han entendido la película. A veces yo siento que en Bogotá no entienden la gravedad de lo que está pasando aquí. No hay como pensar en fútbol en una situación de desabastecimiento como el que estamos teniendo”, dijo.

Añadió que hasta que no se solucione la situación de los bloqueos no hay manera de que se jueguen partidos en el estadio del Deportivo Cali.

“Los bloqueos están causando una inmensa afectación al bienestar, a la salud mental, al derecho de trabajo de los palmiranos. Tenemos por lo menos 1.700 toneladas de basura pudriéndose en la calles, eran 2.100”, puntualizó.