La Estatua de Sebastián de Belalcázar no volverá este año a su pedestal

Aunque las autoridades de Cali han venido afirmando que la Estatua de Sebastián de Belalcázar regresará a su pedestal, esto no sucederá este año debido a que aún se desconoce el tiempo que tardará en ser restaurada.

"El monumento se encuentra desde el primer momento en que fue retirada de su pedestal en el Batallón Pichincha, consideramos que es el mejor lugar para salvaguardar el patrimonio, en estos momentos la persona que contrató la aseguradora para la restauración se encuentra en este proceso", aseguró a BLU Radio el subsecretario de patrimonio publico de Cali, Leonardo Medina.

Este año no vuelve Belalcázar, los tiempos de entrega del monumento dependen de la aseguradora que asumió los gastos de esta intervención y que suman alrededor de los $ 290'000.000 de pesos.

"No lo puede adelantar cualquier persona, requiere incluso desplazamiento a Bogotá para la fundición de algunas partes tras el deterioro que sufrió el 28 de abril, eso implica un tiempo, no puedo dar la fecha determinada porque depende del trabajo de la restauradora, no puedo obligar a que la realice en tiempo determinado", agregó el subsecretario.

Desde la dependencia de patrimonio público aseguraron que la orden es adelantar trabajos de monumentalización alrededor de comunidades afro e indígenas, para que la ciudad tenga procesos de reconocimiento de estos monumentos y que hacen parte de la historia.

