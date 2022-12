La moto es un servicio de la gente al que no se le puede poner pico y placa: Armitage

El alcalde de Cali se refirió a los problemas de movilidad en la ciudad y reiteró que en su administración no se aplicará el pico y placa para motos, descartó que la medida se vaya a tomar tal como lo han sugerido algunos expertos en la materia.

“La moto es un vehículo popular que yo no voy a afectar, las motos ocupan una cuarta parte de las vías de Cali, otra cosa es que no tengamos cultura en las motos, pero las motos es un servicio de la gente que no se le puede poner pico y placa por ahora”, señaló Armitage.

El mandatario también indicó que un posible pico y placa para los días sábados, donde se ha incrementado el tráfico vehicular, quedó descartado por el momento.

Así mismo, el alcalde dijo que el sistema de transporte masivo MIO, se irá transformando y fortaleciendo, con respecto a la tarifa diferencial de 900 pesos que arranca el próximo lunes para 7 rutas del oriente, anunció que la misma tarifa se extendería a las comunas del oeste de la capital del Valle. Lea también: Este lunes inicia tarifa promocional de $900 en el MIO para el oriente de Cali.

Vamos a establecer tarifas preferenciales para motivar a que la gente se suba en el MIO, la tarifa promocional es para el oriente y después van a venir tarifas preferenciales también para la comuna 18, 20 y 1”, afirmó Armitage.

Sin embargo, Metrocali no se ha pronunciado sobre la implementación de la tarifa promocional en otros sectores de la ciudad.

