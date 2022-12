Las razones que dan dos concejales de Cali para militarizar la ciudad

El Concejo de Cali está planteando la posibilidad de que se militaricen algunas comunas del oriente de la ciudad, debido a las múltiples problemáticas que se presentan en el sector. Entre ellas, la preocupación por la seguridad, la violencia a causa del microtráfico y la gestación de nuevas pandillas juveniles.

El concejal Roberto Rodríguez, aseguró que luego de escuchar acerca de una manifestación de mujeres que llegó hasta el CAM protestando por la inseguridad, insistirá a la Alcaldía de Cali para que no eche en saco roto la propuesta de militarizar la ciudad, en la búsqueda de que sea el Ejército el que ejerza el control y mejore la seguridad.

Por su parte, Fernando Tamayo, miembro del Concejo, dice que aunque reconoce que los índices de homicidios en la ciudad han disminuido considerablemente, los demás delitos siguen teniendo un impacto negativo, generando sensación de inseguridad y desconfianza en los caleños.

“He sido reiterativo con el planteamiento desde hace meses sobre la necesidad de la ejecución de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y el Ejército en puntos críticos de la ciudad. Me he encontrado con voces de apoyo de muchos ciudadanos, pero lamentablemente, también con los oídos sordos de la administración”, puntualizó Tamayo.

María Jimena Román, secretaria de Seguridad de Cali, señaló que no han contemplado la posibilidad de militarizar la ciudad y que seguirá siendo la Policía la encargada de prestar seguridad en las calles.

El concejal Roberto Rodríguez aseguró que continúa recogiendo el apoyo de los líderes comunales del oriente de la Capital del Valle, para presentar un proyecto sustentando la militarización de ciertas zonas de la ciudad.