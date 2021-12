Le robaron el carro a la periodista Mabel Kremer en Cali

Mientras visitaba el centro comercial Pasarela, donde había dejado su computador para que lo arreglaran, la periodista y presentadora Mabel Kremer fue víctima de un robo en el norte de Cali .

Cuando llegó al sitio el encargado del local le informó que aún no estaba su computador listo, por lo tanto le pidió 30 minutos de espera. Mabel, en compañía de su madre, deciden bajarse a tomar un café en el mismo corredor del centro comercial, pero cuando regresan se encuentran con la noticia de que su camioneta Ford Escape no estaba.

“Cuando salí del centro comercial ya no estaba mi carro, en unos minutos los ladrones aprovecharon, tuvieron que pasar cerca mío y no me di ni cuenta”, dijo.

Sin embargo, Mabel afirmó que la persona que cuida los carros en el centro comercial le dijo lo siguiente.

"Yo vi que la camioneta pasó, pensé que usted se había ido en el carro y hasta dije, se subió y se fue sin pagarme", indicó.

La periodista no dudo un minuto en llamar a las autoridades, comenzaron a recopilar información. Según la presentadora, existe una posibilidad que ella, días atrás, había llevado su camioneta en un lavadero y dejó las llaves. Esta práctica, según las autoridades, utilizan esta táctica para clonar las llaves.

Publicidad

“Me contaba las autoridades que están robando mucho carro y es que han descubierto que hay un común denominador que varias personas han dejado las llaves en el lavadero, las clonan y les hacen seguimiento a los dueños de los carros para robarlos”, afirmó Mabel.

No solo los ladrones se llevaron el vehículo de la presentadora, sino también los regalos de Navidad que estaban dentro del carro.

Escuche las noticias de Colombia y el Caribe colombiano: