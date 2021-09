Liga Vallecaucana de Fútbol masculino y femenino ya tiene nuevo patrocinador para sus competencias

La liga vallecaucana de fútbol sigue destacándose como una de las más importantes de todo el país, gracias a sus más recientes resultados que muestran el éxito que tiene el deporte en las juventudes.

Los importantes resultados de las selecciones sub 13 masculino, sub 15 femenino y sub 19 masculino ahora contarán con un nuevo patrocinador para que se continúe con su proceso bajo el apoyo de las empresas del sector privado.

Según se pudo conocer, el patrocinio es liderado por la Constructora Cosenza con el fin de asegurar una estabilidad económica de la organización, objetivo que impactará fundamentalmente a los cientos de niños, niñas y jóvenes que buscan desempeñarse en el fútbol.

El fútbol es un deporte muy popular, para Constructora Cosenza es un orgullo tenerlos, jóvenes creemos en la tenacidad de ustedes para salir adelante, el límite es el cielo para alcanzar los sueños, cuenten con nosotros para cumplir sus sueños precisó Andrés Ortiz, Gerente Comercial y de Mercadeo Constructora Cosenza.

El acuerdo se firmó el pasado 22 de septiembre en el Hotel Intercontinental de Cali donde también se hizo la premiación de las tres selecciones mencionadas que ya se han coronado en varios campeonatos.

Cabe resaltar que la Constructora Cosenza ya ha realizado patrocinios a otras organizaciones deportivas como Real Academia de Yumbo o al deportista de natación con aletas Juan Sebastián Giraldo, el cual ha participado en diferentes mundiales de esta disciplina, y recientemente la Liga Vallecaucana de Futbol Masculino y Femenino se une a esta lista de organizaciones y personas beneficiadas.