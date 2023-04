Los productos que subirían de precio por caída de puente El Alambrado

Después de la caída del puente El Alambrado, el cual conecta a los departamentos del Quindío y del Valle del Cauca, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) señaló que un puente metálico sería la solución para el problema y reabrir nuevamente el paso.

Sin embargo, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Javier Díaz, aseguró que, después de la caída del puente El Alambrado, una de las preocupaciones para los transportadores y para esa entidad son los costos que implicarían tomar las vías alternas, ya que les tomaría mayor tiempo y kilometraje.

“La mayor preocupación es que la alternativa o las vías alternas implican mayor tiempo, mayor kilometraje y, por lo tanto, más costos en los fletes y en todo el tema logístico. En materia de exportaciones ese puente recibe las cargas de café, azúcar, carbón, etc, pero la importancia de El Alambrado va más por el tema de importaciones, pues se mueve un 25 % de la carga que se mueve en el país”, aseguró.

Por otra parte, según explicó el presidente de Analdex, algunos productos subirían de precio por la caída del puente El Alambrado, ya que por esa zona pasaban varias importaciones y exportaciones.

“La parte de alimentos es la más preocupante, por allí pasa el maíz amarillo, el cual se utiliza para el concentrado, para alimentar a las aves, etc. La producción de carne de cerdo, huevo, trigo, cebada, frijol, y todas las materias primas e insumos que requieren el aparato productivo nacional para su elaboración”, afirmó.

Asimismo, aseguró que es necesario encontrar una solución que beneficie a todos y que, en dado caso, no permitirán que ejecuten una tabla de fletes, pues estarían alterando los precios del mercado.

“Hay que ver la manera de buscar mecanismos que nos permitan bajar los costos de operación, ya sea modificar costos de peajes u otros que permitan a mejorar la situación. Lo que me preocupa es que ya se empieza a hablar de la tabla de fletes, lo cual no me parece convenientes porque estaríamos poniendo una tarifa que no es del mercado”, aseveró.

