Minga Indígena amenaza con quedarse en Cali porque no dejan ingresar chivas para irse

El líder indígena Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, manifestó en BLU Radio que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán , no ha permitido el ingreso de las chivas para sacar a los indígenas de Cali.

Esto luego de que decidieran regresar este miércoles a su territorio en El Pital en el municipio de Caldono, en el norte del Cauca

“Con la gobernadora no he hablado, pero ni siquiera son capaces de dar la cara. La decisión está a punto de tomarse (de quedarse en Cali) y hacemos responsable a la gobernadora. Si no dejan entrar las chivas, tomaremos la decisión de quedarnos”, indicó.

El líder indígena explicó que necesitan entrar a Cali unas 80 chivas para transportar a 3.000 miembros de su comunidad, rumbo al Cauca.

“La situación es compleja. Se está poniendo tenso en este momento y estamos a punto de quedarnos”, puntualizó.

Por su parte, la gobernadora dijo que se trató de un malentendido del secretario de Gobierno del departamento.

“En este caso fue una información mal recibida del secretario de Gobierno, que entendió que necesitaban un transporte y quería suministrarles los buses. Nunca he dado ninguna orden de no dejar entrar unas chivas vacías”, indicó.

La gobernadora ofreció disculpas al líder indígena, quien manifestó que, así las cosas, saldrán este mismo miércoles.

Añadió que saldrán al sector de El Pital, en donde hay un bloqueo sobre la vía Panamericana y desmintió la información que indica que es probable que salgan de Cali y lleguen a Ibagué.

Escuche a Hermes Pete en Mañanas BLU:

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) detalló el martes en un comunicado que "acompañarán y visitarán en caravana todos los puntos de resistencia de la ciudad" y luego regresarán a su territorio en el municipio de Caldono, donde seguirán participando de las protestas.

Entre tanto, la Policía señaló que no permitió este miércoles el ingreso al Valle del Cauca, departamento del que Cali es capital, de cuatro chivas, en cumplimiento de un decreto que restringe la entrada de ciudadanos a esa región.

"La minga indígena seguirá caminando la palabra de dignidad, paz, resistencia y lucha, en unidad con la movilización nacional desde nuestros territorios en el departamento del Cauca", expresó, por su parte, el senador indígena Feliciano Valencia.

Mientras en las calles siguen, con menor intensidad, los disturbios, sobre todo en la ciudad de Cali, los sindicatos y organizaciones que están detrás del paro nacional del 28 de abril volvieron a convocar una jornada de huelga para este miércoles.