Murió joven de 17 años que resultó herido a bala durante procedimiento policial en Cali

En Cali murió el joven de 17 años que permanecía en un centro asistencial, tras resultar gravemente herido con un disparo, al parecer a manos de un uniformado de la Policía en medio de un procedimiento.

Los hechos se registraron en el barrio Marroquín, en el oriente de la ciudad. La familia del hombre, denuncia que se trató de un caso de abuso policial, luego de ser señalado de cometer un hurto y resistirse a una requisa por parte de los uniformados que, atendieron el llamado de la presunta víctima.

"Él manifestó que no robó nada, que estaba fumando pero que no se había metido con nadie. Sale mi sobrino corriendo, ya les había dicho que es menor de edad y les pidió que no le pegaran ni le hicieran nada, el policía sale corriendo detrás de él, desenfundó el arma, le disparó tres veces, uno de los tiros le pegó en la espalda", dijo entre lágrimas Jefferson Mondragón, tío de la víctima.

Sin embargo, las autoridades explicaron que la patrulla motorizada fue alertada por un ciudadano, quien manifestaba que este joven, junto a algunos amigos, lo habían despojado de su celular. Se dio inicio a la persecución, el joven presuntamente intentó huir para evitar la requisa y disparó contra los uniformados con un arma, por lo que uno de estos, a su vez, tuvo que responder con el arma de dotación.

"Las versiones iniciales señalan que, al parecer, uno de ellos intentó oponerse a la acción de los uniformados mediante la utilización de un arma de fuego traumática modificada. En ese momento, en circunstancias que son materia de investigación, uno de los policías accionó su arma de dotación e impactó a uno de los sujetos, resultando herido el menor de 17 años, a quien se le incautó el arma y se encontró el celular del ciudadano, a quien se le devolvió", manifestó el coronel William Quintero, subcomandante de la Policía en Cali.

Durante el operativo fueron capturados dos hombres de 22 y 24 años, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía y fueron enviados a la cárcel.

Los hechos quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad de la zona, estos ahora son material probatorio para las investigaciones que adelanta el CTI. Con el fin de determinar las responsabilidades del caso, la institución abrió una investigación disciplinaria contra los uniformados que estuvieron en el procedimiento.

