“No estoy inhabilitado y tendrán que derrotarme en las urnas": Tulio Gómez

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle, el empresario y dirigente deportivo anunció que acudirá a los recursos que permite la ley para continuar en la contienda política.

Según Gómez, nunca se hizo efectivo un contrato entre América de Cali, club del cual era representante legal y la Secretaría de Deportes del Distrito de Cali.

"El contrato por el cual me quieren inhabilitar es uno del América de Cali, quería ampliar la tienda del estadio 30 metros, pero cuando nos entregaron ese local no era el que nosotros queríamos, era el de enseguida, entonces ese contrato no se concretó, no sé finiquitó” aseguró el candidato.

Tulio Gómez dijo que detrás de las demandas contra su inscripción como candidato están políticos que no quieren que el llegue a la Gobernación del Valle a combatir la corrupción: "Somos respetuosos del CNE, pero seguiremos en la campaña hasta agotar las última instancias. Yo tengo derecho a ser elegido, los políticos quieren quedarse en el poder y de los 5 candidatos, yo soy el único que puede darle la pelea a la doctora Dilian y hay intereses de que no sea candidato”, expresó el empresario.

Por su parte, el abogado Edgar Arturo Balaguera anunció que acudirá a la tutela para que un juez garantice el derecho de Tulio Gomez a elegir y ser elegido.

