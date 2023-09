Golpe a Tulio Gómez: CNE revocó la inscripción de su candidatura a la Gobernación del Valle

Con seis votos a favor y dos en contra, la sala plena el Consejo Nacional Electoral, CNE, revocó la inscripción de la candidatura del empresario deportivo Tulio Gómez a la Gobernación del Valle del Cauca.

Los magistrados acogieron la ponencia de César Lorduy, quien argumentaba que el candidato postulado por la ‘Coalición Valle 2.0’, integrada por la agrupación política ‘En Marcha’, el partido Alianza Verde y el partido Ecologista Colombiano, estaba inhabilitado para aspirar en las próximas elecciones por cuenta de haber suscrito contratos en calidad de representante legal del equipo América de Cali con la Secretaría de deporte de Cali, en un tiempo menor al año de prohibición para suscribir este tipo de contratos públicos.

Gómez tendrá derecho, una vez sea notificado de la decisión, de interponer un recurso de reposición ante la sala plena, la cual deberá decir en pocos días si mantiene o no la revocatoria de la inscripción.

A través de su cuenta X, Tulio Gómez manifestó que no es contratista del Estado, que lo quieren inhabilitar por un contrato que no se concretó cuando lo necesitaba el América y que si lo quieren derrotar, que sea "en las urnas, no con artimañas".

Tulio Gómez reacciona a revocatoria del CNE

¿Cuándo aceptó el CNE la revocatoria?

El 1 6 de agosto el CNE aceptó la solicitud de revocatori a a la candidatura de Tulio Gómez por la presunta violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones legales para ser candidato.

Según el documento, entre los meses de noviembre de 2022 y enero de 2023, el empresario Tulio Gómez, pero en condición de representante legal del América de Cali, suscribió tres contratos con la Secretaría de Deporte de la capital del Valle.

Esos contratos consistían en alquilar dos locales y el estadio Pascual Guerrero para realizar actividades comerciales de la mechita.

"Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura para la Gobernación del Valle del Cauca del ciudadano Tulio Alberto Gómez Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía No. _____, con ocasión de las elecciones a celebrarse el 29 de octubre del 2023 dentro del expediente de radicado No. CNE-E-DG-2023-019080", se lee en el documento.

