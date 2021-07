No hay ningún derecho fundamental a la protesta: María Fernanda Cabal en Cali

Durante la mañana del domingo 4 de julio varios ciudadanos se tomaron la calle quinta, en el centro de Cali, para adelantar una 'pintatón', con la que taparon con pintura gris los murales realizados por manifestantes en medio del paro nacional.

A la zona llegó la senadora María Fernanda Cabal, quien entregó un discurso, asegurando que en la ciudad se quieren pervertir los derechos.

"Quieren acabar con un país que quiere salir adelante. No hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso. El derecho fundamental es a la vida, a la movilidad y al trabajo. El resto es mentira", dijo la senadora.

También, agregó que cuando la protesta deja de ser pacífica, pierde su validez.

"Quieren pervertir los derechos, como todo lo que hacen ellos que es pervertido, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. No nos vamos a dejar, no vamos a dejar perder Cali y no vamos a dejar perder Colombia", agregó Cabal.

A esto, se suma la respuesta del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien asegura que la senadora ataca su gobierno y es promotora del odio.