"No invadimos tierras, las recuperamos": CRIC dice que Gobierno Petro no puede equivocarse

El líder indígena Edwin Mauricio Capaz, consejero Mayor del Consejo regional de Indígenas del Cauca (CRIC), habló en Mañanas Blu de la orden que dio el Gobierno de Gustavo Petro de desalojar predios privados invadidos, ante la expectativa que generó su plan de reforma para distribuir la propiedad rural.

"Hay que hacer una precisión, no son invasiones de predios, son procesos de recuperación de tierras. Hay argumentos en torno a incumplimineto de gobiernos anteriores, hay procesos que son antiguos, que no corresponden a este Gobierno y no se ha suscitado por los anuncios recientes. Frente a esto creo que (el Gobierno) no puede equivocarse como los anteriores. Los escenarios que se han abierto, que se están dando en términos de búsqueda de soluciones estructurales e inmediatas deben seguir funcionando.", sostuvo el indígena.

Publicidad

El consejero mayor del CRIC dijo que las tierras en poder de las indígenas no son suficientes. "No es suficiente, ni para las comunidades indígenas, campesinas y otros. El propblema de la distribución de las tierras no es solo para las comunidades indígenas, vamos a tener que generar una comunicación enorme en esta situación. Nuestras poblaciones han crecido, las tierras para el trabajo no son suficientes", complementó.

Según Capaz, las comunidades indígenas han rechazado con firmeza la violencia, pero pidió que haya sensatez y prudencia para evitar mayores desencuentros.

"Hemos rechazado todo este tipo de acciones de violencia en torno a esto. Algún nivel de acción por parte del Estado, del Gobierno nacional, lo que haría es incrementar los desencuentros que tenemos en estos temas. Confiamos en que el Gobierno sea sensato y prudente", sostuvo el dirigente indígena.

El consejero mayor del CRIC, además, negó que en las movilizaciones exista infiltración de grupos armados ilegales. Además, hizo un llamado al Gobierno nacional para que haya claridad en los anuncios.

Publicidad

"“Hemos rechazado todo intento de involucramiento de grupos armados. Ninguno debe estar en un ejercicio de reclamación de derechos. Nuestras comunidades están haciendo un ejercicio de permanencia, esperamos precisión, no queremos que nos lleven a escenarios que nadie quiere", declaró.