"No lo puedo creer todavía": papá del soldado vallecaucano Julián Torres, víctima de atentado

La familia de Julián Torres Loaiza, un soldado del Ejército de 28 años natural de Bugalagrande, Valle del Cauca, se quedó esperando su regreso a casa.

El uniformado, que hace siete años inició su carrera militar en la institución, se encontraba prestando servicio en Arauquita, Arauca.

En esa municipalidad terminó siendo víctima de un atentado por parte de, al parecer del ELN, registrado durante la madrugada del pasado 11 de septiembre, que acabó con su vida y la de cuatro soldados más.

Mi hijo era una excelente persona y lamentamos mucho su pérdida. Pagó su servicio militar, luego se presentó para soldado profesional y se fue para allá pensando en un mejor futuro para todos aseguró a BLU Radio, su padre Ever Torres.

Julián no tenía esposa ni hijos, su familia está compuesta por sus padres y hermana, que lo esperaban ansiosamente a finales de este mes, cuando regresaría a su hogar gracias a un permiso otorgado por el Ejército.

"Ya estaba casi para salir de permiso dentro de 20 días. Es lamentable esta situación pero difícil de controlar y pagan justos por pecadores. No saben el daño que le hacen a las personas, no solo a ellos que prestan su servicio sino a quienes están alrededor. Es increíble, la verdad no lo puedo creer todavía", agregó Torres.

La familia del soldado se encuentra a la espera de la llegada del cuerpo durante la tarde de este domingo, para llevar a cabo sus exequias.