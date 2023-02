“No me he lanzado y muchos están asustados”: Tulio Gómez por posible candidatura a Alcaldía de Cali

Después de que circulara en redes sociales un documento según el cual el mayor accionista del América de Cali , Tulio Gómez, estaría inhabilitado para ser candidato a la Alcaldía de Cali, porque presuntamente habría celebrado un contrato con la administración municipal para a la adquisición de un local en el estadio Pascual Guerrero, el empresario negó esa versión.

Blu Radio habló con el empresario y señaló que esto no sería un impedimento para aspirar a la Alcaldía, porque que él ya no es el representante legal del América de Cali.

"No me he lanzado a la alcaldía y ya están asustados los políticos, ya me están buscando inhabilidades, si me lanzo lo hago por firmas. Tener un local no me inhabilita, voy a averiguar haber qué es lo que pasa", expresó el empresario.

Según se establece el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no podrá inscribirse como candidato quien haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas de nivel municipal, sin embargo, esto no debería ser un impedimento.

Tulio Gómez, quien también es propietario de la Cadena de supermercados La Montaña y de los restaurantes La Arepería, dijo que esto se trata de una estrategia política en su contra y que hay algunos que ya tienen miedo de competir con él por la Alcaldía de Cali.

Se espera que en, los próximos días, el empresario Tulio Gómez defina si finalmente será o no candidato a la Alcaldía de la capital del Valle.

